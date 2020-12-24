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    «Химки» усилили состав нападающим

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    Нападающий Сенин Себаи продолжит карьеру в подмосковных «Химках».

    Сенин Себаи
    Сенин Себаи

    Об этом рассказал агент футболиста Дмитрий Селюк.

    «Себаи подписал контракт с "Химками" на два года. Черевченко знает его по работе в "Балтике", где он был лучшим бомбардиром.

    Сенин полностью адаптирован к России. Я уверен, что он усилит атакующую линию команды, тем более они знакомы и дополняют друг друга с Конате.

    Отмечу, что и по-русски они общаются очень хорошо», — приводит слова Селюка «Чемпионат».

    Себаи в сезоне 2017/2018 выступал за «Балтику», где забил 10 голов в 31 игре. В сезоне 2018/2019 форвард выступал за «Тамбов», забив 8 голов в 20 играх. 0

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