Куман: Клуб переживает сложный момент, но мы должны хорошо играть и побеждать

Главный тренерРональд Куман поделился мыслями о своей работе в клубе и о ситуации, в которой сейчас находятся «каталонцы».

«Всякий раз, когда "Барсе" нужен был тренер, мое имя звучало как со стороны клуба и болельщиков, так и с моей стороны, потому что я много раз говорил, что мечтаю возглавить "Барселону". Теперь я получил эту возможность. Моя жена и дети знали, что я в восторге, даже они предпочитают жить здесь, а не в Нидерландах, так что это не только спортивный вопрос, но и бытовой. Мы всегда чувствовали себя здесь как дома. К тому же они знали, что для меня это стало исполнением огромной мечты.

Я не думаю, что нужно ждать подходящего момента, особенно когда все идет хорошо. Если команда показывает хорошие результаты, то тренера там увольнять не станут. Если изменения происходят, то из-за того, что есть недовольство, из-за того, что команда не побеждает.

Я не знаю, проявил ли я храбрость. Думаю, что любой тренер, который получает шанс попасть сюда, говорит: "Я готов!" Из-за любви людей и клуба, из-за моих личных отношений...

Я хорошо знаю клуб, людей, я провел здесь шесть лет в качестве игрока, и еще полтора года — в качестве ассистента ван Гала.

Я знаю, что сейчас клуб переживает сложный момент, в "Барселоне" происходят важные изменения, но я — тренер. Мы должны хорошо играть и побеждать, все остальное мы контролировать не можем», — цитирует Кумана AS. 0