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    «МЮ» обыграл «Эвертон» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

    «Эвертон» — «МЮ»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Эвертон Манчестер Юнайтед
    В четвертьфинале Кубка английской лиги «Эвертон» на своем поле проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт лишь на 88-й минуте — отличился Эдинсон Кавани, которому ассистировал Антони Марсьяль.

    А в компенсированное время уже сам Марсьяль с передачи Рашфорда снял все вопросы о победителе матча.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Эвертон — Манчестер Юнайтед 0:2
    Голы: 0:1 Эдинсон Кавани (88'), 0:2 Антони Марсьяль (90') Эвертон: Робин Ольсен, Майкл Кин, Йерри Мина, Бен Годфри, Шеймус Коулман, Ришарлисон (Бернард, 56'), Гилфи Сигурдссон, Abdoulaye Doucoure (Дженк Тосун, 89'), Алекс Айуоби, Андре Гомеш (Том Дэвис, 58'), Доминик Калверт-Льюин Манчестер Юнайтед: Дин Хендерсон, Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес (Люк Шоу, 84'), Аксель Туанзебе, Поль Погба, Мэйсон Гринвуд (Маркус Рашфорд, 67'), Бруну Фернандеш, Неманья Матич, Донни ван де Бек (Антони Марсьяль, 67'), Эдинсон Кавани Предупреждения: Поль Погба (57'), Аксель Туанзебе (90'), Антони Марсьяль (90'), Люк Шоу (90')

    «Манчестер Юнайтед» вышел в полуфинал турнира. Ранее в ту же стадию пробились «Брентфорд», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». 0

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