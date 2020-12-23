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    «Интер» обыграл «Верону» и возглавил таблицу Серии А

    «Верона» — «Интер»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Верона Интер Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Миланский «Интер» одержал гостевую победу над «Вероной» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей голы забили Лаутаро Мартинес и Милан Шкриньяр. За хозяев отличился Иван Илич.

    Футбол. Италия. Серия А
    Верона — Интер 1:2
    Голы: 0:1 Лаутаро Мартинес (52'), 1:1 Ivan Ilic (63'), 1:2 Милан Шкриньяр (69') Верона: Марко Сильвестри, Федерико Чеккерини, Джанджакомо Маньяни, Павел Давидович (Matteo Lovato, 31'), Федерико Димарко, Мигел Велозу, Марко Давиде Фараони, Маттиа Цаканьи (Дарко Лазович, 53'), Адриен Тамез, Эбрима Колли (Kevin Rueegg, 53'), Эдди Сальседо (Ivan Ilic, 46') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Ашраф Хакими, Лаутаро Мартинес (Роберто Гальярдини, 87'), Иван Перишич (Артуро Видаль, 70'), Эшли Янг, Николо Барелла, Марсело Брозович, Ромелу Лукаку Предупреждения: Павел Давидович (29'), Маттиа Цаканьи (45'), Марсело Брозович (45'), Федерико Димарко (64'), Джанджакомо Маньяни (79'), Алессандро Бастони (83')

    Благодаря этой победе «Интер» поднялся на 1-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 33 очка. «Верона» с 20 очками располагается на 9-й строчке.

    Следующий матч команда Антонио Конте проведет с «Кротоне» 3 января. Коллектив Ивана Юрича в этот день сыграет со «Специей». 0

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