«Арсенал» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:4, обзор голов

Лондонскийпотерпел домашнее поражение от(1:4) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

Гости открыли счет в матче уже на 3-й минуте. Фоден нашёл на левом краю атаки Зинченко, тот от лицевой подал во вратарскую «Арсенала», откуда Жезус головой вколотил мяч в ворота.

«Канониры» отыгрались на 31-й минуте. Первую волну атаки соперника «горожане» отбили, но тут же пошла вторая, которая привела к подаче Мартинелли от лицевой к линии вратарской, откуда Ляказетт в падении головой направил мяч в ворота.

«Сити» вновь повел на 55-й минуте. Марез со штрафного пробил во вратарский угол — мяч от рук Рунарссона залетел в ворота.

Спустя четыре минуты Фернандиньо сам начал атаку, разыграл с партнером стеночку и далее выполнил передачу в штрафную на ход Фодену, который изящно перекинул мяч через вратаря «Арсенала».

А на 73-й минуте разыграли «горожане» угловой через короткую передачу, далее Фоден от края штрафной вырезал подачу на дальнюю штангу, где никто не помешал Лапорту головой вколотить мяч в ворота.