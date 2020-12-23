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    «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в четвертьфинале Кубка лиги

    «Арсенал» — «Манчестер Сити»: счет матча 1:4, обзор голов

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Манчестер Сити
    Лондонский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Гости открыли счет в матче уже на 3-й минуте. Фоден нашёл на левом краю атаки Зинченко, тот от лицевой подал во вратарскую «Арсенала», откуда Жезус головой вколотил мяч в ворота.

    «Канониры» отыгрались на 31-й минуте. Первую волну атаки соперника «горожане» отбили, но тут же пошла вторая, которая привела к подаче Мартинелли от лицевой к линии вратарской, откуда Ляказетт в падении головой направил мяч в ворота.

    «Сити» вновь повел на 55-й минуте. Марез со штрафного пробил во вратарский угол — мяч от рук Рунарссона залетел в ворота.

    Спустя четыре минуты Фернандиньо сам начал атаку, разыграл с партнером стеночку и далее выполнил передачу в штрафную на ход Фодену, который изящно перекинул мяч через вратаря «Арсенала».

    А на 73-й минуте разыграли «горожане» угловой через короткую передачу, далее Фоден от края штрафной вырезал подачу на дальнюю штангу, где никто не помешал Лапорту головой вколотить мяч в ворота.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Арсенал Лондон — Манчестер Сити 1:4
    Голы: 0:1 Габриэл Жезус (3'), 1:1 Александр Ляказетт (32'), 1:2 Рияд Марез (55'), 1:3 Филип Фоден (59'), 1:4 Эмерик Лапорт (73') Арсенал Лондон: Рунар Алекс Рунарссон, Габриэл, Седрик Суареш, Шкодран Мустафи, Зеад Колашинац, Даниель Себальос, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Мохамед Эль-Ненни (Эмиль Смит Роув, 66'), Джозеф Уиллок, Габриэл Мартинелли (Николя Пепе, 49'), Александр Ляказетт (Folarin Balogun, 77') Манчестер Сити: Закари Стеффен, Рубен Диаш, Александр Зинченко, Эмерик Лапорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес (Кайл Уолкер, 77'), Бернарду Силва (Ферран Торрес, 70'), Фернандиньо, Рияд Марез, Филип Фоден, Габриэл Жезус (Серхио Агуэро, 74') Предупреждения: Мохамед Эль-Ненни (23'), Шкодран Мустафи (25'), Бернарду Силва (65')
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