Стало известно, почему Зинченко не перешел в «Зенит»

Бывший глава скаутской службы «Зенита»подтвердил, что в 2016 году питерский клуб хотел приобрести полузащитника «Манчестер Сити», который в тот момнет выступал за «Уфу».

«Да, я вел переговоры по данному трансферу, сам несколько раз летал в Уфу. На тот момент главный тренер "Зенита" Луческу говорил, что этот футболист был нужен клубу.

Но цена была высокая, пока мы думали о сумме, украинец перешел в Манчестер Сити», — сказал Евменов в в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов расстаться с Зинченко. В текущем сезоне АПЛ украинский футболист сыграл 13 минут. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Зинченко оценивается в 20 млн евро. 0