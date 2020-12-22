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    Стало известно, почему Зинченко не перешел в «Зенит»

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    Бывший глава скаутской службы «Зенита» Антон Евменов подтвердил, что в 2016 году питерский клуб хотел приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, который в тот момнет выступал за «Уфу».

    Александр Зинченко
    Александр Зинченко

    «Да, я вел переговоры по данному трансферу, сам несколько раз летал в Уфу. На тот момент главный тренер "Зенита" Луческу говорил, что этот футболист был нужен клубу.

    Но цена была высокая, пока мы думали о сумме, украинец перешел в Манчестер Сити», — сказал Евменов в в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов расстаться с Зинченко. В текущем сезоне АПЛ украинский футболист сыграл 13 минут. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость Зинченко оценивается в 20 млн евро. 0

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