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    Лэмпард: Доволен характером «Челси» после двух подряд поражений

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард отреагировал на разгромную победу в матче с «Вест Хэмом» (3:0).

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    «Мы провели отличную игру против сильного соперника, который на данный момент находится в отличной форме. Мы были великолепны в защите. Перед матчем мы находились под серьезным давлением, и я не ждал красивой игры, однако мы справились хорошо.

    Мы мощно начали, однако во втором тайме часто не справлялись с удержанием мяча. Справиться с этим нам помог выход Ковачича, который способен брать игру на себя и эффективно продвигаться в заключительной трети поля.

    Этот матч не был идеальным, однако периодами мы действовали хорошо. Больше всего я доволен характером, который парни продемонстрировали после двух подряд поражений», — цитирует Лэмпарда официальный сайт «синих».

    Эта победа позволила «аристократам» прервать серию из двух поражений, а также вернуться в зону еврокубков. 0

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