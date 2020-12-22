Лэмпард: Доволен характером «Челси» после двух подряд поражений

Главный тренеротреагировал на разгромную победу в матче с(3:0).

«Мы провели отличную игру против сильного соперника, который на данный момент находится в отличной форме. Мы были великолепны в защите. Перед матчем мы находились под серьезным давлением, и я не ждал красивой игры, однако мы справились хорошо.

Мы мощно начали, однако во втором тайме часто не справлялись с удержанием мяча. Справиться с этим нам помог выход Ковачича, который способен брать игру на себя и эффективно продвигаться в заключительной трети поля.

Этот матч не был идеальным, однако периодами мы действовали хорошо. Больше всего я доволен характером, который парни продемонстрировали после двух подряд поражений», — цитирует Лэмпарда официальный сайт «синих».

Эта победа позволила «аристократам» прервать серию из двух поражений, а также вернуться в зону еврокубков. 0