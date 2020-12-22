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    СМИ узнали, сколько Жардим хочет получать в «Спартаке»

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    Португалец Леонарду Жардим является основным кандидатом на пост главного тренера «Спартака», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, не связанных друг с другом.

    Леонарду Жардим
    Леонарду Жардим

    «Жардим очень серьезно рассматривается руководством "Спартака".

    Сложность может возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату около € 6 млн», — сказал собеседник издания.

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    • Жардим в конце прошлого года был уволен из «Монако». В сезоне-2016/2017 монегаски под его руководством выиграли чемпионат Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

    Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что не собирается продлевать контракт с клубом.

    «Спартак» занимает третье место в РПЛ после 19-ти туров. 0

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