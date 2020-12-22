СМИ узнали, сколько Жардим хочет получать в «Спартаке»

Леонарду Жардим
globallookpress.com
«Жардим очень серьезно рассматривается руководством "Спартака".
Сложность может возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату около € 6 млн», — сказал собеседник издания.
Жардим в конце прошлого года был уволен из «Монако». В сезоне-2016/2017 монегаски под его руководством выиграли чемпионат Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.
Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско сообщил, что не собирается продлевать контракт с клубом.
«Спартак» занимает третье место в РПЛ после 19-ти туров. 0