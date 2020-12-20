Пирло прокомментировал победу над «Пармой»

Главный тренер— о крупной победе своей команды над(4:0) в 13-м туре Серии А.

«Сегодня я увидел на поле тот самый "Ювентус", о котором мечтал. Мы постепенно добиваемся того, чего хотим, не только я, но и игроки.

Мне особенно нравится наш высокий прессинг, когда мяч у соперника, мы в состоянии его быстро вернуть, что позволяет нам контролировать игру. Этот дух проникает в ребят, и мы становимся лучше от матча к матчу», — сказал Пирло на послематчевой пресс-конференции.

«Ювентус» после 13-и туров занимает третье место в Серии А, набрав 27 очков. 0