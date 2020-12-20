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    Пирло прокомментировал победу над «Пармой»

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    Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло — о крупной победе своей команды над «Пармой» (4:0) в 13-м туре Серии А.

    Андреа Пирло
    Андреа Пирло

    «Сегодня я увидел на поле тот самый "Ювентус", о котором мечтал. Мы постепенно добиваемся того, чего хотим, не только я, но и игроки.

    Мне особенно нравится наш высокий прессинг, когда мяч у соперника, мы в состоянии его быстро вернуть, что позволяет нам контролировать игру. Этот дух проникает в ребят, и мы становимся лучше от матча к матчу», — сказал Пирло на послематчевой пресс-конференции.

    «Ювентус» после 13-и туров занимает третье место в Серии А, набрав 27 очков. 0

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