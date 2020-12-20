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    «Ювентус» разгромил «Парму», Роналду забил два мяча

    «Парма» — «Ювентус»: счет матча 0:4, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Парма Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Пармой» (4:0) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет матча был открыт на 23-й минуте. Алекс Сандро приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки и здорово исполнил передачу низом на правый край владений Сепе, где остался без присмотра Кулушевски и ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

    На 26-й минуте Мората сместился на левый фланг атаки и исполнил подачу в центр на линию вратарской, откуда Роналду в прыжке головой отправил мяч точно в цель.

    Счет стал крупным на 48-й минуте. Рэмси по центру приблизился к чужой штрафной и отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Роналду пробил точно низом из-под Якопони в сетку ворот.

    А на 86-й минуте Бернардески навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Мората точным и сильным ударом головой отправил мяч в угол ворот.

    Футбол. Италия. Серия А
    Парма — Ювентус 0:4
    Голы: 0:1 Деян Кулушевски (23'), 0:2 Криштиану Роналду (26'), 0:3 Криштиану Роналду (48'), 0:4 Альваро Мората (86') Парма: Луиджи Сепе, Симоне Якопини (Maxime Busi, 60'), Риккардо Гальоло, Бруну Алвеш, Йордан Осорио, Ясмин Куртич (Гастон Бругман, 85'), Симон Зом, Эрнани, Юрай Куцка (Вилан Сиприен, 60'), Андреас Корнелиус (Роберто Инглезе, 61'), Жервиньо (Янн Карамо, 46') Ювентус: Джанлуиджи Буффон, Маттейс де Лигт, Данило, Леонардо Бонуччи (Хуан Куадрадо, 76'), Аарон Рэмси (Федерико Бернардески, 68'), Алекс Сандро, Уэстон Маккенни (Manolo Portanova, 76'), Родриго Бентанкур, Деян Кулушевски, Криштиану Роналду (Федерико Кьеза, 82'), Альваро Мората Предупреждение: Данило (40')

    «Ювентус» поднялся на третье место, набрав 27 очков. «Парма», имея 12 очков, находится на 15-й строчке таблицы.

    22 декабря состоятся матчи «Кротоне» — «Парма» и «Ювентус» — «Фиорентина». 0

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