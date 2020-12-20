«Парма» — «Ювентус»: счет матча 0:4, обзор голов

Счет матча был открыт на 23-й минуте. Алекс Сандро приблизился к чужой штрафной по левому флангу атаки и здорово исполнил передачу низом на правый край владений Сепе, где остался без присмотра Кулушевски и ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.
На 26-й минуте Мората сместился на левый фланг атаки и исполнил подачу в центр на линию вратарской, откуда Роналду в прыжке головой отправил мяч точно в цель.
Счет стал крупным на 48-й минуте. Рэмси по центру приблизился к чужой штрафной и отпасовал низом на левый край чужой штрафной, откуда Роналду пробил точно низом из-под Якопони в сетку ворот.
А на 86-й минуте Бернардески навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Мората точным и сильным ударом головой отправил мяч в угол ворот.
«Ювентус» поднялся на третье место, набрав 27 очков. «Парма», имея 12 очков, находится на 15-й строчке таблицы.
22 декабря состоятся матчи «Кротоне» — «Парма» и «Ювентус» — «Фиорентина». 0