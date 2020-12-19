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    «Лилль» сменил владельца перед матчем с ПСЖ

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    «Лилль» на официальном сайте объявил о смене владельца клуба. Новым генеральным директором клуба стал Оливье Летанг, который ранее был президентом «Ренна».

    «Лилль» сменил владельца перед матчем с ПСЖ
    «Лилль» сменил владельца перед матчем с ПСЖ

    «Рады объявить о завершении передачи права собственности от Victory Soccer Limited, принадлежащей Жерару Лопесу, к Callisto Sporting S.a.rl, принадлежащей Merlyn Partners SCSp», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что главный тренер команды Кристоф Галтье сохранит свое место и продолжит руководить командой в этом сезоне.

    В текущем розыгрыше Лиги 1 «Лилль» занимает первое место в таблице с тридцатью двумя очками, опережая ПСЖ, с которым сыграет 20 декабря, на один балл. В Лиге Европы французский клуб занял второе место в группе, уступив первую строчку «Милану», набрал одиннадцать очков в шести турах. 0

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