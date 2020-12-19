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    Куман: Мы провели неровную игру, теряли мяч в небезопасных зонах

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    Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал ничью против «Валенсии» в матче 14-го тура чемпионата Испании (2:2).

    Роналд Куман
    Роналд Куман

    «Это была сложная игра. Хорошо, что сравняли счет, но нужно было сохранять концентрацию до конца.

    "Валенсия" хорошо защищалась, но у нас были моменты. Мы попытались выиграть матч во втором тайме, но имели не так много возможностей. Мы провели неровную игру, теряли мяч в небезопасных зонах.

    То, что мы сегодня сыграли вничью, не является главной проблемой. Проблема заключается в том, что до этого мы уже проиграли 4-5 матчей, и ничья лишь все усугубила», — приводит слова Кумана Marca. 0

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