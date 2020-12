Нойер — лучший вратарь 2020 года по версии ФИФА

Капитан и голкипер «Баварии» Мануэль Нойер был признан лучшим вратарем уходящего года по версии ФИФА.

34-летний немец опередил в голосовании голкипера «Атлетико» Яна Облака и вратаря «Ливерпуля» Алиссона Бекера.

В 2020 году Нойер выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, стал чемпионом Бундеслиги, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

🏆 @Manuel_Neuer is #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2020. Another trophy for 'The Wall'! 🧱

🔴 @FCBayern | @DFB_Team 🇩🇪 pic.twitter.com/zMxnikK3Bh