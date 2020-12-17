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    Артета: «Арсенал» снова выстрелил себе в ногу

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета — о ничьей с «Саутгемптоном» (1:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиге.

    Микель Артета
    Микель Артета

    «После пропущенного гола у нас не было времени на долгие размышления. Мы скорректировали 2-3 вещи, чтобы попытаться выиграть матч. Мои игроки, как и три дня назад, были хороши — мы забили отличный гол, были на высоте. Но мы опять выстрелили себе в ногу.

    Я очень разочарован удалением Габриэля, потому что в тот момент я думал заменить одного из центральных защитников. Но в итоге у меня даже не было времени на это. Все закончилось тем, что мы набрали одно очко. Учитывая обстоятельства, мы должны принять это», — цитирует Артету BBC.

    В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 15-е место (14 очков), а «Саутгемптон» — третье (24 очка). 0

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