Артета: «Арсенал» снова выстрелил себе в ногу

Главный тренер— о ничьей с(1:1) в матче 13-го тура английской Премьер-лиге.

«После пропущенного гола у нас не было времени на долгие размышления. Мы скорректировали 2-3 вещи, чтобы попытаться выиграть матч. Мои игроки, как и три дня назад, были хороши — мы забили отличный гол, были на высоте. Но мы опять выстрелили себе в ногу.

Я очень разочарован удалением Габриэля, потому что в тот момент я думал заменить одного из центральных защитников. Но в итоге у меня даже не было времени на это. Все закончилось тем, что мы набрали одно очко. Учитывая обстоятельства, мы должны принять это», — цитирует Артету BBC.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» занимает 15-е место (14 очков), а «Саутгемптон» — третье (24 очка). 0