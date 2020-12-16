«Манчестер Сити» — «Вест Бромвич»: счет 1:1, обзор голов

В рамках 13 тура английской Премьер-лигиупустил очки в матче с. Команды сыграли вничью 1:1.

Первый гол в матче забил Илкай Гюндоган. Рахим Стерлинг выкатил хавбеку под удар прямо в штрафной площади соперника.

Под завесу первой половины встречи «дрозды» организовали атаку и, воспользовавшись неразберихой, смогли сравнять. Автогол записали на защитника «Ман Сити» Рубена Диаша. Он него срикошетило в ворота во время удара форварда гостей.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Вест Бромвич 1:1 Голы: 1:0 Илкай Гюндоган (30'), 1:1 Рубен Диаш (автогол) (43') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Рубен Диаш, Натан Аке, Бенжамен Менди (Кайл Уолкер, 75'), Жоау Канселу, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Филип Фоден (Серхио Агуэро, 76'), Габриэл Жезус Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Киран Гиббз, Адесево Аджайи, Dara O'Shea, Джейк Ливермор (Филип Кровинович, 80'), Мэтт Филлипс (Ли Пелтье, 87'), Грэйди Диангана, Конор Галлахер, Ромен Сойерс, Карлан Ахирни-Грант (Чарльз Остин, 70') Предупреждения: Конор Галлахер (40'), Жоау Канселу (45')

«Ман Сити» второй раз подряд играет вничью. «Бело-голубые» занимают 6 место с 20 очками. «Вест Бром» на предпоследнем месте с 7 баллами. 0