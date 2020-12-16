«Лестер» — «Эвертон»: счет матча 0:2, обзор голов

в домашнем матче 13-го тура английской Премьер-лиги потерпел поражение от— 0:2.

Свой первый гол «ириски» забили на 21-й минуте. Ришарлисон рванул по левому флангу, сместился к центру, и пальнул в дальний нижний угол — мяч от рук Каспера Шмейхеля влетел в сетку.

На 72-й минуте команда Карло Анчелотти развила свой успех. Гилфи Тор Сигурдссон навесил с углового, Шмейхель отразил удар Майкла Кина, а затем справился с добиванием Доминика Калверта-Льюина, но Мэйсон Холгейт с третьей попытки добил мяч в сетку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Эвертон 0:2 Голы: 0:1 Ришарлисон (21'), 0:2 Мэйсон Холгейт (72') Лестер: Каспер Шмейхель, Джеймс Джастин, Весли Фофана, Вильфред Ндиди, Кристиан Фукс, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Харви Льюис Барнс, Дженгиз Ундер (Айосе Перес, 62'), Нампалис Менди (Келечи Ихеаначо, 74'), Джейми Варди Эвертон: Робин Ольсен, Мэйсон Холгейт, Майкл Кин, Йерри Мина, Бен Годфри, Аллан (Андре Гомеш, 41'), Гилфи Сигурдссон, Abdoulaye Doucoure, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин (Anthony Gordon, 90'), Алекс Айуоби (Джонджо Кенни, 90') Предупреждения: Нампалис Менди (15'), Мэйсон Холгейт (49'), Бен Годфри (49'), Андре Гомеш (64'), Кристиан Фукс (87')

В турнирной таблице АПЛ «Лестер» занимает четвертое место (24 очка), а «Эвертон» — пятое (23 очка).

«Лидс» в домашнем матче одержал победу над «Ньюкаслом» — 5:2.

У хозяев по голу забили Патрик Бэмфорд, Родриго, Стюарт Даллас, Эгзиян Алиоски и Джек Харрисон. Гости ответили точными ударами Джеффри Хендрика и Кирана Кларка.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лидс — Ньюкасл 5:2 Голы: 0:1 Джеффри Хендрик (26'), 1:1 Патрик Бэмфорд (35'), 2:1 Родриго (62'), 2:2 Киран Кларк (65'), 3:2 Стюарт Даллас (78'), 4:2 Эгзиян Алиоски (85'), 5:2 Джек Харрисон (88') Лидс: Иллан Меслье, Luke Ayling, Лиам Купер, Эгзиян Алиоски, Стюарт Даллас, Рафаэл Диас, Родриго (Пабло Эрнандес, 82'), Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Матеуш Клих (Джейми Шаклтон, 89'), Патрик Бэмфорд (Tyler Roberts, 84') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Айзак Хэйден, Джамаль Льюис, Федерико Фернандес, Jacob Murphy, Джеффри Хендрик (Эмиль Крафт, 63'), Райан Фрейзер (Мигель Альмирон, 75'), Шон Лонгстафф, Жоэлинтон (Dwight Gayle, 74'), Каллум Уилсон Предупреждения: Матеуш Клих (37'), Калвин Филлипс (48'), Айзак Хэйден (50'), Рафаэл Диас (68')

«Лидс» занимает 14-е место в турнирной таблице (17 очков), а «Ньюкасл» — 13-е (17 очков). 0