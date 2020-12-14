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    Тренер «Црвены Звезды»: Последние два года «Милан» перестраивался

    Футбол Црвена Звезда Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

    Деян Станкович
    Деян Станкович

    В 1/16 финала Лиги Европы сербская команда встретится с итальянским «Миланом». Первый матч запланирован на 18 февраля 2021 года, ответная встреча — на 25 февраля.

    «Они идут на первом месте в серии А, а говорить об их традициях и значении для европейского футбола не имеет смысла.

    Последние два года эта команда перестраивалась, но сейчас, похоже, они нашли верный баланс.

    Я говорил, что бояться мы никого не будем, но уважать надо всех», — приводит слова Станковича официальный сайт УЕФА. 0

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