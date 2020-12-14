Тренер «Црвены Звезды»: Последние два года «Милан» перестраивался

Тренер «Црвены Звезды»прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

В 1/16 финала Лиги Европы сербская команда встретится с итальянским «Миланом». Первый матч запланирован на 18 февраля 2021 года, ответная встреча — на 25 февраля.

«Они идут на первом месте в серии А, а говорить об их традициях и значении для европейского футбола не имеет смысла.

Последние два года эта команда перестраивалась, но сейчас, похоже, они нашли верный баланс.

Я говорил, что бояться мы никого не будем, но уважать надо всех», — приводит слова Станковича официальный сайт УЕФА. 0