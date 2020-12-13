Хюнтелар решил завершить карьеру по окончании сезона

Нападающийсообщил о решении завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

«Да, я собираюсь закончить играть. Немного думал об этом на протяжении последнего месяца. Конец приближается, и, думаю, это мой последний сезон. Я с удовольствием буду играть до конца сезона.

Планы? Сперва отдохну, несколько месяцев побуду дома с семьей, все-таки карьера была насыщенной. Затем, думаю, я получу диплом тренера», — сказал Хунтелар Fox Sports.

37-летний форвард выступал за «Херенвен», «Реал», «Милан» и «Шальке». С лета 2017 года форвард выступает за «Аякс», с которым стал чемпионом Нидерландов.

В составе сборной Нидерландов Хюнтелар стал серебряным и бронзовым призером ЧМ. 0