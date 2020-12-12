«Торино» — «Удинезе»: счет матча 2:3, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче 11-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая прошла в Турине, завершилась со счетом 2:3.

У победителей по голу забили Игнасио Пуссетто (24 минута), Родриго Де Пауль (54) и Илия Несторовски (69).

В составе проигравших точные удары нанесли Андреа Белотти (66) и Федерико Бонаццоли (67).

Футбол. Италия. Серия А Торино — Удинезе 2:3 Голы: 0:1 Игнасио Пуссетто (24'), 0:2 Родриго Де Пауль (54'), 1:2 Андреа Белотти (66'), 2:2 Федерико Бонаццоли (67'), 2:3 Илия Несторовски (69') Торино: Сальваторе Сиригу, Лянцо, Рикардо Родригес, Nicolas N'Koulou (Армандо Иццо, 46'), Уилфрид Синго, Суалихо Мейте (Саша Лукич, 46'), Мергим Войвода (Амер Гояк, 63'), Кароль Линетти, Томас Ринкон, Андреа Белотти, Симоне Дзадза (Федерико Бонаццоли, 46') Удинезе: Хуан Муссо, Самир Ханданович, Кевин Бонифаци, Брам Нуйтинк (Родриго Бекао, 42'), Родриго Де Пауль, Уолас (Роландо Мандрагора, 61'), Йенс Ларсен, Роберто Перейра (Жан-Виктор Макенго, 82'), Марвин Зегелар, Жерар Деулофеу (Илия Несторовски, 61'), Игнасио Пуссетто (Кевин Ласанья, 82') Предупреждения: Лянцо (37'), Роберто Перейра (37'), Мергим Войвода (51'), Хуан Муссо (76'), Родриго Бекао (81'), Саша Лукич (88')

В турнирной таблице Серии А «Торино» занимает 19-е место (6 очков), а «Удинезе» — десятое (13 очков). 0