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    «Ньюкасл» вырвал победу у «Вест Бромвича»

    «Ньюкасл» — «Вест Бромвич»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Ньюкасл» одержал победу над «Вест Бромвичем» в домашнем матче 12-го тура английской Премьер-лиги.

    Мигель Альмирон
    Мигель Альмирон

    Встреча, которая прошла на «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счетом 2:1.

    «Сороки» вышли вперед уже на 1-й минуте, когда Жоэлинтон выдал передачу в свободную зону на Мигеля Альмирона, который аккуратным ударом направил мяч в дальний угол.

    «Дрозды» ответили на 50-й минуте. Мэтт Филлипс с левого фланга исполнил подачу в штрафную, где Дарнелл Ферлонг выскочил из-за спин защитников и мощным ударом в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

    Вырвать победу хозяевам удалось на 82-й минуте. Джейкоб Мерфи выполнил навес с фланга, а Дуайт Гейл точно пробил головой.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Вест Бромвич 2:1
    Голы: 1:0 Мигель Альмирон (1'), 1:1 Дарнелл Ферлонг (50'), 2:1 Dwight Gayle (82') Ньюкасл: Карл Дарлоу, Киран Кларк, Айзак Хэйден, Джамаль Льюис (Dwight Gayle, 69'), Эмиль Крафт (Jacob Murphy, 80'), Джонджо Шелви, Мэтт Ритчи, Мигель Альмирон (Деандре Йедлин, 86'), Шон Лонгстафф, Жоэлинтон, Каллум Уилсон Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Адесево Аджайи, Бранислав Иванович, Dara O'Shea, Дарнелл Ферлонг, Мэтт Филлипс, Филип Кровинович, Конор Галлахер (Камил Гросицки, 80'), Ромен Сойерс, Каллум Робинсон (Киран Гиббз, 46'), Карлан Ахирни-Грант (Чарльз Остин, 46') Предупреждения: Джамаль Льюис (35'), Дарнелл Ферлонг (35'), Адесево Аджайи (69'), Бранислав Иванович (88'), Каллум Уилсон (90')

    В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» занимает 13-е место (15 очков), а «Вест Бромвич» — 18-е (7 очков). 0

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