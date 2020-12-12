«Хетафе» — «Севилья»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 13-го тура чемпионата Испаниина своем поле уступил

Единственный мяч был забит на 82-й минуте. Защитник «Хетафе» Хави Этчейта срезал мяч в свои ворота, головой замкнув навес от Сусо.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Севилья 0:1 Гол: 0:1 Хавьер Этчейта (автогол) (81') Хетафе: Давид Сория, Эрик Кабако (Victor Mollejo, 90'), Хавьер Этчейта, Аллан Ньом, Матиас Оливера, Марк Кукурелья, Мауро Арамбарри (Франсиско Портильо, 90'), Неманья Максимович (Ante Palaversa, 87'), Давид Тимор (John Patrick, 87'), Энес Унал (Анхель Родригес, 83'), Хуан Эрнандес Севилья: Яссин Буну, Жюль Кунде, Алейш Видаль, Маркос Акунья, Диего Карлос, Жоан Жордан, Иван Ракитич (Оливер Торрес, 65'), Фернандо, Лукас Окампос (Люк де Йонг, 75'), Сусо (Оскар Родригес, 84'), Юссеф Эн-Несири (Неманья Гудель, 84') Предупреждения: Мауро Арамбарри (36'), Иван Ракитич (40'), Диего Карлос (45'), Алейш Видаль (51'), Энес Унал (83')

«Севилья» в 11 матчах набрала 19 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Хетафе» (13) занимает 15-е место. 0