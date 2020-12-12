Джанаев: Нужно покультурнее себя вести, тем более, Тедеско не у себя дома

Вратарь «Сочи»после матча 18-го тура РПЛ со(1:0) рассказал, что главный тренер красно-белыхобвинял его в симуляции.

«На самом деле ничего такого не произошло, просто словесная перепалка. Я ждал после матча Георгия Джикию.

В этот момент в подтрибунное помещение заходит мистер Тедеско, я совершенно по-нормальному подал ему руку, пожелал удачи, на что он начал агрессивно себя вести, обвинять меня в симуляции после того эпизода, когда Понсе наступил мне на ногу.

Подошли ребята из "Спартака", начали уводить Тедеско в сторону, зная, что он человек импульсивный. Потом подключился его помощник, начали прыгать через толпу.

Считаю, что нужно уметь достойно проигрывать. Все мы люди: сегодня ты выиграл, завтра можешь проиграть. Нужно достойно себя вести.

А вести себя таким образом не нужно, тем более, в чужой стране. Нужно быть джентльменом на поле и после игры.

Понятное дело, что никто не хочет проигрывать, но когда матч закончился, зачем ты забегаешь, прыгаешь? Нужно покультурнее себя вести. Тем более, ты не у себя дома.

Ладно, если бы это был футболист, но он же тренер, хоть и молодой. Тренер — это лицо команды, он должен подавать пример. Такое поведение недопустимо.

До физического воздействия не дошло, конечно. Какое физическое воздействие? Во-первых, между нами было расстояние достаточно большое. А, во-вторых, я не из тех людей, кто будет драться в подтрибунном помещении.

Писали, что Жоаозинью ударил Хинкеля, помощника Тедеско? Не думаю. Вы сами можете поверить, что Жоаозинью может кого-то ударить?

Они начали как-то странно разворачивать эту ситуацию. Лучше было промолчать, так как в этой ситуации они сами неправы.

Нужно уметь достойно переживать поражения, протянуть руку и сказать: "Да, вы сегодня были лучше".

А вести себя так просто неправильно. Тем более главному тренеру команды», — заявил Джанаев «Спорт-Экспрессу» .

Напомним, в послематчевом интервью Тедеско рассказал, что один из игроков «Сочи» ударил его ассистента Андреаса Хинкеля. 0