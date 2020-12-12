ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Сочи» — «Спартак»Нобоа победил «Спартак». «Сочи» сыграл на руку Петербургу
  • 20:54
    • Дубль Дзюбы принес «Зениту» победу над «Динамо»
  • 19:51
    • Тедеско: Прошу прощения за то, что я здесь
  • 19:08
    • Игрок «Сочи» ударил помощника Тедеско после матча со «Спартаком»
  • 18:23
    • «Спартак» потерпел поражение в Сочи
  • 22:27
    • Манчестерское дерби завершилось без голов
    Все новости спорта

    Джанаев: Нужно покультурнее себя вести, тем более, Тедеско не у себя дома

    Футбол Сочи Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев после матча 18-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0) рассказал, что главный тренер красно-белых Доменико Тедеско обвинял его в симуляции.

    Сослан Джанаев
    Сослан Джанаев

    «На самом деле ничего такого не произошло, просто словесная перепалка. Я ждал после матча Георгия Джикию.

    В этот момент в подтрибунное помещение заходит мистер Тедеско, я совершенно по-нормальному подал ему руку, пожелал удачи, на что он начал агрессивно себя вести, обвинять меня в симуляции после того эпизода, когда Понсе наступил мне на ногу.

    Подошли ребята из "Спартака", начали уводить Тедеско в сторону, зная, что он человек импульсивный. Потом подключился его помощник, начали прыгать через толпу.

    Считаю, что нужно уметь достойно проигрывать. Все мы люди: сегодня ты выиграл, завтра можешь проиграть. Нужно достойно себя вести.

    А вести себя таким образом не нужно, тем более, в чужой стране. Нужно быть джентльменом на поле и после игры.

    Понятное дело, что никто не хочет проигрывать, но когда матч закончился, зачем ты забегаешь, прыгаешь? Нужно покультурнее себя вести. Тем более, ты не у себя дома.

    Ладно, если бы это был футболист, но он же тренер, хоть и молодой. Тренер — это лицо команды, он должен подавать пример. Такое поведение недопустимо.

    До физического воздействия не дошло, конечно. Какое физическое воздействие? Во-первых, между нами было расстояние достаточно большое. А, во-вторых, я не из тех людей, кто будет драться в подтрибунном помещении.

    Писали, что Жоаозинью ударил Хинкеля, помощника Тедеско? Не думаю. Вы сами можете поверить, что Жоаозинью может кого-то ударить?

    Они начали как-то странно разворачивать эту ситуацию. Лучше было промолчать, так как в этой ситуации они сами неправы.

    Нужно уметь достойно переживать поражения, протянуть руку и сказать: "Да, вы сегодня были лучше".

    А вести себя так просто неправильно. Тем более главному тренеру команды», — заявил Джанаев «Спорт-Экспрессу» .

    Напомним, в послематчевом интервью Тедеско рассказал, что один из игроков «Сочи» ударил его ассистента Андреаса Хинкеля. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько мячей подарит болельщикам мадридское дерби?
  • «Реал» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Оправился ли Тони Фергюсон после сокрушительной неудачи?
  • Фергюсон — Оливейра. Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • Продолжит ли «Челси» погоню за лидерами?
  • «Эвертон» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 Играть€100 для победителей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.53
  • Экспресс дня 12 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Реал — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Фергюсон — Оливейра
  • Прочие
  • Завтра в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эвертон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Фулхэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Краснодар — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •  3.60
  • Прогноз на матч Дженоа — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • €50
  • защита и бонус
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры