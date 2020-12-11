«Химки» — «Арсенал»: счет матча 1:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 12-й минуте. Прошла подача в штрафную «Арсенала», Трошечкин сделал скидку дальше — Кухарчук опередил Рассказова и в касание вогнал мяч под перекладину.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Химки — Арсенал Тула 1:0
Гол: 1:0 Илья Кухарчук (12') Химки: Илья Лантратов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Oleksandr Filin, Брайан Идову, Александр Трошечкин, Денис Глушаков, Кирилл Боженов (Арсений Логашов, 73'), Илья Кухарчук, Александр Долгов (Мохамед Конате, 46'), Владимир Дядюн Арсенал Тула: Егор Шамов, Artem Sokol (Anri Khagush, 46'), Kadri Mohammed, Александр Довбня, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий (Владислав Пантелеев, 81'), Сергей Ткачёв, Кирилл Панченко (Evgeni Lutsenko, 81'), Горан Чаушич (Валерий Громыко, 62'), Георги Костадинов, Лука Джорджевич (Эванс Кангва, 39') Предупреждения: Artem Sokol (18'), Денис Глушаков (47'), Дмитрий Тихий (64'), Брайан Идову (90'), Валерий Громыко (90')
«Химки» занимают 11-е место, набрав 22 очка. «Арсенал» находится на 13-й строчке таблицы РПЛ.
16 декабря состоится матч «Ротор» — «Арсенал». 17 декабря «Химки» примут «Локомотив». 0