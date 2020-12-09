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    Буффон: Верю, что победа над «Барселоной» — не случайность

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    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

    Джанлуиджи Буффон
    Джанлуиджи Буффон

    «Думаю, этот матч зарядил нас уверенностью. Приехать сюда после 0:2 в первом матче и сыграть в таком ключе — это фантастика.

    Верю, что это не случайность. Я верю, что труд и серьезное отношение к делу приносит плоды и верю, что каждый получает возмещение за свои жертвы.

    Это не вопрос мотивации, это вопрос пути, на котором бывают как взлеты, так и падения, и прежде чем найти определенную последовательность, нужно пройти путь, который может состоять из неудачных матчей и захватывающих.

    Я считаю, что наша цель должна заключаться в том, чтобы как можно скорее найти себя, свое лицо и душу, потому что без души невозможно выигрывать даже в настольном футболе.

    Если мы найдем последовательность в этом аспекте, значит, мы — сильная команда», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0

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