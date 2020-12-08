Нагельсман: Первый матч с «МЮ» многому научил «РБ Лейпциг»

Главный тренервысказался о предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с

«Первый матч многому нас научил. Нам тогда ясно дали понять, что нужен другой подход в нападении. "МЮ" очень надежно действует в защите, не позволяя соперникам спокойно делать прострелы и создавать голевые моменты. Нужно играть более изобретательно, активнее двигаться, искать пространство за четверкой защитников "Юнайтед".

Недавно "МЮ" доказал, что всегда способен проявить характер и вырвать победу. Так что борьба будет продолжаться до финального свистка. Мы очень хотим пробиться в плей-офф. Нужно биться изо всех сил за эти три очка», — цитирует Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом круге «красные дьяволы» разгромили «быков» на своем поле со счетом 5:0. Встреча «РБ Лейпциг» — «МЮ» состоится 8 декабря в Германии, начало — в 23:00 мск. 0