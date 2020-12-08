Мойзе Кен: У меня есть возможность каждый день учиться у Неймара и Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Истанбулом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я счастлив быть здесь. Хочу выкладываться на все сто ради своих одноклубников и болельщиков. У меня есть возможность каждый день учиться у Неймара и Килиана Мбаппе.

Все здесь складывается хорошо для меня. Мне нравится выкладываться на поле и помогать команде в достижении больших целей.

Впереди еще один отличный матч против "Истанбула". Прошлое остается в прошлом. Мы думаем лишь о завтрашнем матче. У них хорошая команда.

Мы предельно сконцентрированы на выходе в следующий раунд», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА. 0