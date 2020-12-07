«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: счет матча 4:0, обзор голов

Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Хендерсон выполнил дальний навес к штрафной от центра поля, Коди неудачно встретил этот мяч — получилась скидка грудью в сторону ворот, которую перехватил Салах.
Мохамед одним касанием подработал мяч себе под удар, а вторым нанёс разящий удар под дальнюю штангу.
На 58-й минуте Хендерсону удалась отличная передача от центра поля — он вложил мяч в ноги Вейналдума, тот прошёл к линии штрафной и неотразимо пробил в правую девятку.
На 67-й минуте, после розыгрыша штрафного, Салах обработал мяч и навесил во вратарскую «Волков». Матип, открывшись на линии офсайда, оторвался от соперников и головой в прыжке вколотил мяч под перекладину.
А на 78-й минуте Александер-Арнольд разогнался на правом фланге и низом закрутил мяч в штрафную гостей. Салах чуть-чуть не дотянулся до мяча, зато это сделал бежавший немного левее него Мане. Садио нанёс удар, попал в пошедшего в подкат Семеду, и от него мяч влетел в ворота.
«Ливерпуль» в таблице АПЛ догнал лидера чемпионата «Челси», которому уступает лишь по дополнительным показателям. «Вулверхэмптон» находится на 10-й строчке. 0