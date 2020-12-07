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    «Ливерпуль» разгромил «Вулверхэмптон» на «Энфилде»

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: счет матча 4:0, обзор голов

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    В матче 11-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 4:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 24-й минуте. Хендерсон выполнил дальний навес к штрафной от центра поля, Коди неудачно встретил этот мяч — получилась скидка грудью в сторону ворот, которую перехватил Салах.

    Мохамед одним касанием подработал мяч себе под удар, а вторым нанёс разящий удар под дальнюю штангу.

    На 58-й минуте Хендерсону удалась отличная передача от центра поля — он вложил мяч в ноги Вейналдума, тот прошёл к линии штрафной и неотразимо пробил в правую девятку.

    На 67-й минуте, после розыгрыша штрафного, Салах обработал мяч и навесил во вратарскую «Волков». Матип, открывшись на линии офсайда, оторвался от соперников и головой в прыжке вколотил мяч под перекладину.

    А на 78-й минуте Александер-Арнольд разогнался на правом фланге и низом закрутил мяч в штрафную гостей. Салах чуть-чуть не дотянулся до мяча, зато это сделал бежавший немного левее него Мане. Садио нанёс удар, попал в пошедшего в подкат Семеду, и от него мяч влетел в ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Вулверхэмптон 4:0
    Голы: 1:0 Мохамед Салах (24'), 2:0 Жоржиньо Вейналдум (58'), 3:0 Жоэль Матип (67'), 4:0 Нелсон Семеду (автогол) (78') Ливерпуль: Кивин Келлехер, Фабиньо, Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Неко Уильямс (Трент Александер-Арнольд, 68'), Жоржиньо Вейналдум, Джордан Хендерсон (Наби Кейта, 81'), Curtis Jones, Роберто Фирмино (Диогу Жота, 73'), Садио Мане, Мохамед Салах Вулверхэмптон: Руй Патрисиу, Фернандо Марсал, Вийи Боли, Конор Коди, Нелсон Семеду, Рубен Невеш (Фабиу Силва, 62'), Жоау Моутинью, Леандер Дендонкер, Педру Нету (Vitinha, 79'), Даниэл Поденсе (Райан Айт Нури, 71'), Адама Траоре Предупреждения: Неко Уильямс (3'), Жоау Моутинью (89')

    «Ливерпуль» в таблице АПЛ догнал лидера чемпионата «Челси», которому уступает лишь по дополнительным показателям. «Вулверхэмптон» находится на 10-й строчке. 0

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