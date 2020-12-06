Зидан: В матче с «Севильей» нам пришлось терпеть

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу над(1:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

«Это был хороший матч. Нам пришлось терпеть во второй части. Я рад за моих игроков, потому что было не легко последние дни, и я счастлив за них.

Очень хорошо смотрелись в обороне. У нас были возможности забить в контратаках.

Важно верить в то, что мы делаем. Был хороший матч, потому что соперник очень сложный.

У нас есть команда с характером. Эта победа очень важна для дальнейшего пути», — сказал Зидан AS.

Столичный клуб набрал 20 очков и находится на 3-м месте в Ла Лиге. 0