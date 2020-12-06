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    Зидан: В матче с «Севильей» нам пришлось терпеть

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    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Севильей» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании.

    Зинедин Зидан
    Зинедин Зидан

    «Это был хороший матч. Нам пришлось терпеть во второй части. Я рад за моих игроков, потому что было не легко последние дни, и я счастлив за них.

    Очень хорошо смотрелись в обороне. У нас были возможности забить в контратаках.

    Важно верить в то, что мы делаем. Был хороший матч, потому что соперник очень сложный.

    У нас есть команда с характером. Эта победа очень важна для дальнейшего пути», — сказал Зидан AS.

    Столичный клуб набрал 20 очков и находится на 3-м месте в Ла Лиге. 0

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