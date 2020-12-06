«Интер» — «Болонья»: счет матча 3:1, обзор голов

Миланскийодержал домашнюю победу над(3:1) в десятом туре чемпионата Италии.

Бельгийский нападающий хозяев Ромелу Лукаку открыл счет на 16-й минуте, а марокканский защитник Ашраф Хакими удвоил преимущество «Интера» на 45-й.

На 67-й гости отквитали один мяч — гол забил хавбек Эмануэль Виньято. Но на 70-й минуте Хакими оформил дубль.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Болонья 3:1 Голы: 1:0 Ромелу Лукаку (16'), 2:0 Ашраф Хакими (45'), 2:1 Эмануэл Вигнато (67'), 3:1 Ашраф Хакими (70') Интер: Самир Ханданович, Стефан де Врей, Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони (Danilo D'Ambrosio, 83'), Ашраф Хакими (Маттео Дармиан, 71'), Роберто Гальярдини, Иван Перишич, Артуро Видаль (Николо Барелла, 71'), Марсело Брозович, Алексис Санчес (Кристиан Эриксен, 90'), Ромелу Лукаку (Лаутаро Мартинес, 71') Болонья: Лукаш Скорупски, Такэхиро Томиясу, Гари Медель (Николас Домингес, 63'), Данило, Аарон Хики (Omar Khailoti, 63'), Роберто Сориано, Лоренцо Де Сильвестри, Йерди Схаутен, Маттиас Сванберг (Эмануэл Вигнато, 63'), Родриго Паласио (Эдоардо Вергани, 79'), Муса Бэрроу (Simone Rabbi, 79') Предупреждения: Аарон Хики (54'), Ашраф Хакими (66'), Данило (74')

«Интер» набрал 21 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице Серии А. «Болонья» занимает десятое место, имея 12 очков.

13 декабря состоятся матчи «Кальяри» — «Интер» и «Болонья» — «Рома». 0