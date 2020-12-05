Прядкин: Руководители «Тамбова» не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против «Спартака»

Президент РПЛпрокомментировал текущую ситуацию в, где футболисты не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев.

Отметим, что из-за этого в игре со «Спартаком» (1:5) не принимали участие несколько футболистов тамбовчан.

«Футбольный клуб "Тамбов" должен осознавать ответственность перед болельщиками и другими командами РПЛ.

Руководители клуба не имели права доводить ситуацию до бойкота матча против "Спартака" со стороны некоторых игроков и подвергать угрозе целостность соревнования.

Вместе с тем и игроки, прибегающие к бойкоту, должны понимать, что от их действий в первую очередь страдают любители футбола, удару подвергается спортивный принцип.

Есть цивилизованные механизмы, чтобы требовать выплаты заработной платы, например, обращение в палату по разрешению споров.

Лига со своей стороны всегда выполнила перед "Тамбовом" все финансовые обязательства и шла навстречу, понимая сложности, с которыми столкнулся клуб.

Мы призываем "Тамбов" как можно скорее найти выход из положения. Во время зимней паузы руководство лиги намерено обсудить антикризисный план со всеми заинтересованными сторонами», — сказал Прядкин «Матч ТВ». 0