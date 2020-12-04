Украинский журналист: Российские клубы упали настолько низко, что даже как-то смешно испытывать какие-то эмоции

Известный украинский футбольный журналистподелился мнением о провале российских клубов в еврокубках.

«На определенном этапе злорадство здесь присутствовало. Но когда это входит в привычку, то становится уже неинтересно. Российские клубы упали настолько низко, что даже как-то смешно испытывать какие-то эмоции на сей счет.

С моей точки зрения, нынешний профессиональный российский футбол — совершенно чудовищное образование. Он во многом построен на государственном финансировании. А я выступаю категорически против такой модели развития, управления.

Никакого госфинансирования быть не может! Забота государства — это массовый, детский спорт, но никак не профессиональный. Ни в коем случае! Клубам нужно самим зарабатывать, искать спонсоров, меценатов.

"Краснодар" — частный клуб? Я же не утверждаю, что частные деньги обязательно гарантируют вам успех в Лиге чемпионов. Я просто считаю, что государство, у которого своих забот полным-полно, не должно финансировать профессиональный клуб. Для меня это просто загадка! Как можно тратить миллиарды черт знает куда?

В Украине почти все клубы частные. Есть команды с частичной поддержкой со стороны муниципалитетов. Но мне и это не нравится. Однако если сейчас у вас возникает иллюзия, что я учу вас жизни и говорю о явном превосходстве украинского футбола над российским, то это не так. Я оцениваю только один параметр. Отсутствие государственного финансирования. Вот это я в Украине приветствую. Все остальное обсуждается...

А то сейчас болельщики начнут говорить: а давайте сыграем между собой, выясним, кто сильнее, и так далее.

Ребята, я сейчас говорю лишь об одном. Тратить государственные деньги на профессиональный футбол неправильно и расточительно!», — приводит слова Франкова «Спорт-Экспресс». 0