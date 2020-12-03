Влашич и Чалов в старте на матч с «Вольфсбергом», Дзагоев в запасе

Никола Влашич
pfc_cska
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Зайнутдинов, Марадишвили, Ахметов, Кучаев, Обляков, Влашич, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Дзагоев, Эджуке, Сигурдссон, Гайч, Бистрович, Тикнизян, Шкурин.
«Вольфсберг»: Кофлер, Шерцер, Лочошвили, Баумгартнер, Новак, Ляйттеб, Шпранглер, Тафернер, Линдль, Визингер, Перец.
Запасные: Куттин, Сольдо, Гиорбелидзе, Перич, Павелич, Йовелич, Рнич, Штранциг, Шефль, Вернинциг, Шмербек.
Напомним, что первая встреча команд закончилась ничьей 1:1.
К этому матчу редакция сайта LiveSport.Ru подготовила прогноз с двумя вариантами ставок. 0