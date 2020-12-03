«Боруссия» Д — «Лацио»: счет матча 1:1, обзор голов

Дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграла вничью с римским «Лацио» (1:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе F.

Счет в матче на 44-й минуте открыли хозяева. Рейна неудачно выбил мяч из штрафной, Делейни сыграл на перехвате, покатил мяч на Ройса, тот сделал передачу на Азара, а Торган вывел Геррейру один на один. Рафаэль уверенно использовал свой шанс, пробив мимо Рейны в сетку.

На 67-й минуте в ворота «Боруссии» был назначен пенальти — Шульц, выбивая мяч из своей штрафной, попал Милинкович-Савичу по ноге.

Чиро Иммобиле пробил с «точки» в левый нижний угол ворот, а Бюрки прыгнул в противоположную сторону.

Футбол. Лига чемпионов. Группа F Боруссия Д — Лацио 1:1 Голы: 1:0 Рафаэл Геррейру (44'), 1:1 Чиро Иммобиле (пенальти) (67') Боруссия Д: Роман Бюрки, Матс Хуммельс, Мануэль Аканджи, Лукаш Пищек, Матеу Морей, Томас Делейни, Рафаэл Геррейру (Нико Шульц, 62'), Jude Bellingham (Аксель Витсель, 88'), Торган Азар (Юлиан Брандт, 76'), Марко Ройс (Джейдон Санчо, 76'), Джованни Рейна Лацио: Пепе Рейна, Патрисио Габбарон, Wesley Hoedt, Франческо Ачерби, Лукас Лейва (Jean-Daniel Akpa-Akpro, 70'), Луис Альберто (Гонсало Эскаланте, 80'), Сергей Милинкович-Савич (Фелипе Кайседо, 80'), Адам Марушич, Мохамед Фарес (Мануэль Лаццари, 70'), Хоакин Корреа (Андреас Перейра, 70'), Чиро Иммобиле

«Боруссия» (10 очков) возглавляет группу F. Далее следуют «Лацио» (9), «Брюгге» (7) и «Зенит» (1).

8 декабря сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге сыграют с дортмундской «Боруссией», а бельгийцы отправятся в гости к «Лацио». 0