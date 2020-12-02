Сафонов: «Краснодар» выполнил задачу-минимум

Вратарь «Краснодара»поделился впечатлениями от победы над(1:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Быки» завоевали путевку в Лигу Европы, обеспечив себе третье место в квартете.

«Это был один из самых важных матчей, он обеспечивает нам евровесну, было принципиально его выиграть.

Мы считаем, что выполнили задачу-минимум. Хотелось и раньше побеждать, как в матче с "Севильей", но в нашей ситуации было важно именно тут выиграть.

Мое состояние? Все нормально было, я пропустил какое-то время, было тяжело физически, но главное быть морально готовым, я сказал, что готов играть.

Без трибун было бы совсем тяжело, мы играем для болельщиков, они улыбаются, мы к этому и стремимся», — сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В заключительном туре «быки» 8 декабря сыграют в Лондоне с «Челси». 0