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    Сафонов: «Краснодар» выполнил задачу-минимум

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    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от победы над «Ренном» (1:0) в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «Быки» завоевали путевку в Лигу Европы, обеспечив себе третье место в квартете.

    «Это был один из самых важных матчей, он обеспечивает нам евровесну, было принципиально его выиграть.

    Мы считаем, что выполнили задачу-минимум. Хотелось и раньше побеждать, как в матче с "Севильей", но в нашей ситуации было важно именно тут выиграть.

    Мое состояние? Все нормально было, я пропустил какое-то время, было тяжело физически, но главное быть морально готовым, я сказал, что готов играть.

    Без трибун было бы совсем тяжело, мы играем для болельщиков, они улыбаются, мы к этому и стремимся», — сказал Сафонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

    В заключительном туре «быки» 8 декабря сыграют в Лондоне с «Челси». 0

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