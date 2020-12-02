Кабелла: Игра с «Ренном» очень важна для «Краснодара»

Полузащитникрассказал о настрое на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским

«"Ренн" проводит хорошую селекционную работу, добавляется все больше хороших футболистов. Сейчас французская команда находится на очень высоком уровне. Эта игра очень важна для нас. На кону стоит выход в Лигу Европы.

Что касается атмосферы в раздевалке, мы настроены решительно. Наша задача — воспрять и как можно скорее одержать победу. Нам нужно спасти первую часть чемпионата не только для команды, но и для болельщиков. Нет никаких упаднических настроений, мы настроимся очень серьезно. Хотим показать, на что способны», — цитирует Кабеллу «Чемпионат».

Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится 2-го декабря. Начало — 20:55 мск. 0