ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Локомотив» — «Зальцбург»Прощание с мечтой о плей-офф. «Локо» проиграл решающий матч в Лиге чемпионов
  • 01:08
    • «Ливерпуль» минимально выиграл у «Аякса»
  • 00:50
    • «Атлетико» упустил победу над «Баварией»
  • 22:51
    • «Шахтер» в Киеве одержал победу над «Реалом»
  • 22:49
    • «Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и лишился шансов на выход в плей-офф ЛЧ
  • 01:02
    • «Аталанта» потеряла очки в матче с «Мидтьюлланном»
    Все новости спорта

    Кабелла: Игра с «Ренном» очень важна для «Краснодара»

    Футбол Лига чемпионов Футбол России Краснодар Футбол Франции Ренн Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла рассказал о настрое на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с французским «Ренном».

    Реми Кабелла
    Реми Кабелла

    «"Ренн" проводит хорошую селекционную работу, добавляется все больше хороших футболистов. Сейчас французская команда находится на очень высоком уровне. Эта игра очень важна для нас. На кону стоит выход в Лигу Европы.

    Что касается атмосферы в раздевалке, мы настроены решительно. Наша задача — воспрять и как можно скорее одержать победу. Нам нужно спасти первую часть чемпионата не только для команды, но и для болельщиков. Нет никаких упаднических настроений, мы настроимся очень серьезно. Хотим показать, на что способны», — цитирует Кабеллу «Чемпионат».

    Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится 2-го декабря. Начало — 20:55 мск. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли «Краснодар» за Лигу Европы?
  • «Краснодар» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Оставят ли бельгийцы «Зенит» без евровесны?
  • «Брюгге» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Возьмут ли парижане реванш на «Олд Траффорд»?
  • «Манчестер Юнайтед» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.29
  • Экспресс дня 2 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Краснодар — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брюгге — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ювентус — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ференцварош — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Норвич Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры