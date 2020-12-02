Кабелла: Игра с «Ренном» очень важна для «Краснодара»

Реми Кабелла
globallookpress.com
«"Ренн" проводит хорошую селекционную работу, добавляется все больше хороших футболистов. Сейчас французская команда находится на очень высоком уровне. Эта игра очень важна для нас. На кону стоит выход в Лигу Европы.
Что касается атмосферы в раздевалке, мы настроены решительно. Наша задача — воспрять и как можно скорее одержать победу. Нам нужно спасти первую часть чемпионата не только для команды, но и для болельщиков. Нет никаких упаднических настроений, мы настроимся очень серьезно. Хотим показать, на что способны», — цитирует Кабеллу «Чемпионат».
Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится 2-го декабря. Начало — 20:55 мск. 0