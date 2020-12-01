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    В Аргентине хотят изобразить Марадону на самой крупной купюре

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    В Аргентине предложили выпустить ограниченный тираж купюр в 10 тысяч песо с изображением легендарного Диего Марадоны.

    Купюра с изображением Диего Марадоны
    Купюра с изображением Диего Марадоны

    Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. На данный момент собрано свыше 15 тысяч подписей.

    Акция была запущена меньше суток назад. Петиция продолжает стремительно собирать подписи.

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    • В Интернете уже появился дизайн купюры, в центре которой расположен портрет молодого Марадоны на фоне выигранного кубка мира 1986 года.

    В Аргентине самой крупной купюрой является банкнота в 1 тысячу песо.

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