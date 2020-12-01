В Аргентине хотят изобразить Марадону на самой крупной купюре

В Аргентине предложили выпустить ограниченный тираж купюр в 10 тысяч песо с изображением легендарного

Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org. На данный момент собрано свыше 15 тысяч подписей.

Акция была запущена меньше суток назад. Петиция продолжает стремительно собирать подписи.

В Интернете уже появился дизайн купюры, в центре которой расположен портрет молодого Марадоны на фоне выигранного кубка мира 1986 года.

В Аргентине самой крупной купюрой является банкнота в 1 тысячу песо.

Диего Марадона умер 25 ноября у себя дома в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. 0