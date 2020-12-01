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    Кузяев: Постараемся играть с «Брюгге» агрессивнее с первых минут

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    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев высказал мнение о предстоящем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге».

    Далер Кузяев
    Далер Кузяев

    В первом матче питерцы на своем поле уступили бельгийцам со счетом 1:2, пропустив второй мяч в концовке.

    «Лига чемпионов — это праздник, самый престижный турнир в Европе. Мы рады быть частью этого соревнования. Едем в Бельгию с боевым настроем. Нас ждет непростая, но интересная игра.

    Считаю, что в первом тайме домашней встречи с "Брюгге" мы действовали немного пассивно. Только после пропущенного мяча стали играть в более агрессивный и атакующий футбол.

    Нельзя допустить такой пассивности в завтрашней игре. Нам необходимы очки. Постараемся играть агрессивнее с первых минут», — приводит слова Кузяева пресс-служба УЕФА.

    «Брюгге» после 4 туров занимает 3-е место в группе F и отстает от 2-й строчки на 4 очка. «Зенит» идет на последнем месте с 1 баллом.

    Команда потеряла надежду на выход в плей-офф ЛЧ, а шансы на попадание в Лигу Европы потеряет, если не выиграет у «Брюгге». 0

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