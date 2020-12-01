Полузащитник «Брюгге»не сыграет с «Зенитом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Об этом рассказал главный тренер бельгийской команды Филипп Клеман.

«Крепину Диатта пришлось пропустить тренировку, он пока не может ускоряться в полную силу. Его точно не будет в составе на завтрашний матч.

Такое никогда не радует, но у нас есть группа игроков, которые способны заменять друг друга. Так уже было в Петербурге, когда несколько основных футболистов заболели коронавирусом и их заменила молодежь», — цитирует Клемана «Р-Спорт».

Диатта провел 4 игры в текущем розыгрыше группового турнира Лиги чемпионов. В чемпионате Бельгии у 21-летнего полузащитника 6 голов в 12 матчах. 0