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    Полузащитник «Брюгге» не сыграет с «Зенитом»

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    Полузащитник «Брюгге» Крепин Диатта не сыграет с «Зенитом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Крепин Диатта
    Крепин Диатта

    Об этом рассказал главный тренер бельгийской команды Филипп Клеман.

    «Крепину Диатта пришлось пропустить тренировку, он пока не может ускоряться в полную силу. Его точно не будет в составе на завтрашний матч.

    Такое никогда не радует, но у нас есть группа игроков, которые способны заменять друг друга. Так уже было в Петербурге, когда несколько основных футболистов заболели коронавирусом и их заменила молодежь», — цитирует Клемана «Р-Спорт».

    Диатта провел 4 игры в текущем розыгрыше группового турнира Лиги чемпионов. В чемпионате Бельгии у 21-летнего полузащитника 6 голов в 12 матчах. 0

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