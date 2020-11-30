«Сент-Этьен» — «Лилль»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 12-го тура французской Лиги 1на своем поле сыграл вничью ссо счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 33-й минуте — отличился Вахби Хазри с пенальти. Гости ответили точным ударом Жонатана Иконе во втором тайме.

Футбол. Франция. Лига 1 Сент-Этьен — Лилль 1:1 Голы: 1:0 Вахби Хазри (пенальти) (33'), 1:1 Жонатан Иконе (65') Сент-Этьен: Джесси Мулен, Ароль Мукуди, Тимоте Колодзейчак, Мигель Трауко, Матьё Дебюши (Nelson Sissoko, 90'), Махди Камара, Иван Неу, Дени Буанга, Зеду Юссуф (Люка Гурна-Дуат, 90'), Вахби Хазри (Арно Норден, 66'), Ромен Амума (Ряд Будебуз, 74') Лилль: Мик Меньян, Тьягу Джало, Свен Ботман, Жозе Фонте, Домагой Брадарич (Рейнилду, 68'), Луис Араужо (Джонатан Дэвид, 86'), Исаак Лихаджи (Жонатан Бамба, 68'), Бенжамен Андре (Шека, 86'), Бубакари Сумаре, Жонатан Иконе (Юсуф Язиджи, 68'), Бурак Йилмаз Предупреждения: Иван Неу (16'), Домагой Брадарич (28'), Махди Камара (38'), Матьё Дебюши (52'), Тимоте Колодзейчак (67')

«Сент-Этьен» прервал серию из 7 поражений подряд в чемпионате Франции и с 11 очками вышел на 15-е место в турнирной таблице.

«Лилль» набрал 23 очка и поднялся на 2-ю строчку в таблице Лиги 1. 0