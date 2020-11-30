Спортивный директор «Зенита» назвал причину провала «Зенита» в Лиге чемпионов

Спортивный директор «Зенита»назвал основные причины неудачного выступления питерской команды в Лиге чемпионов.

«Зенит» по итогам четырех туров группового этапа потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Зенит находится не в лучшем состоянии? Что значит не в лучшем? В чемпионате "Зенит" на первом месте.

А то, что результаты разные, зависит от травм, после карантина играем много и без пауз, очень плотный график, команда постоянно в разъездах. Нормально, что команда устает. А на результат лучше посмотрим в конце сезона.

Проблемы в Лиге чемпионов? При мне мы играем в Лиге чемпионов второй сезон. В первой кампании — до 60-й минуты последнего матча группового этапа выходили в плей-офф, но в итоге не прошли. Но мы работаем и, конечно же, хотим побеждать в каждом матче», — приводит слова Рибалты «Чемпионат». 0