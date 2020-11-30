Черчесов рассказал, есть ли у него в уме идеальный состав сборной России

Главный тренер сборной Россиирассказал, что у него есть мысли о том, как должен выглядеть идеальный состав национальной команды на Евро-2020.

«Для начала нам вообще нужно понять, состоится ли турнир в назначенный срок.

Если мне память не изменяет, по изначальным раскладам он должен был стартовать в июне, а завершиться в июле 2020 года (улыбается). Но... Мне кажется, что решение теперь находится целиком и полностью во власти Господа Бога.

Идеальный вариант состава даже написан на бумаге. Написан и убран в стол. Я не смотрю на этот листок, чтобы не злиться.

Не злиться на обстоятельства. Мы с помощниками писали его сначала год назад, потом весной, а с недавнего времени перестали этим заниматься.

Да о чем говорить, если порой мы не можем с собственной пресс-службой согласовать время объявления состава на очередной сбор?!

Планируем мы огласить список в 12:00. Но в последний момент у меня что-то происходит, я звоню Игорю и прошу его перенести выход информации, а соответственно, и пресс-конференцию еще на час-другой.

Но не проходит и пятнадцати минут, как следует звонок из какого-то клуба, нам сообщают, что определенный футболист заболел и поэтому не сможет приехать в сборную. Мы, естественно, начинаем этот список корректировать. И так может продолжаться не один раз в течение нескольких часов», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт». 0