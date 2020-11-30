ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин» — ЦСКАКазанский деспот. Слуцкий в шестой раз обыграл Гончаренко, лишив ЦСКА лидерства
  • 08:05
    • Официально: Стадион «Наполи» переименуют в честь Марадоны
  • 01:14
    • «Сент-Этьен» прервал серию из 7 поражений подряд в Лиге 1
  • 00:58
    • «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Вильярреалом» и вышел в лидеры Примеры
  • 00:51
    • «Наполи» разгромил «Рому» в Неаполе
  • 00:21
    • «Арсенал» уступил «Вулверхэмптону» на «Эмирейтс»
    Все новости спорта

    Черчесов рассказал, есть ли у него в уме идеальный состав сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что у него есть мысли о том, как должен выглядеть идеальный состав национальной команды на Евро-2020.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Для начала нам вообще нужно понять, состоится ли турнир в назначенный срок.

    Если мне память не изменяет, по изначальным раскладам он должен был стартовать в июне, а завершиться в июле 2020 года (улыбается). Но... Мне кажется, что решение теперь находится целиком и полностью во власти Господа Бога.

    Идеальный вариант состава даже написан на бумаге. Написан и убран в стол. Я не смотрю на этот листок, чтобы не злиться.

    Не злиться на обстоятельства. Мы с помощниками писали его сначала год назад, потом весной, а с недавнего времени перестали этим заниматься.

    Да о чем говорить, если порой мы не можем с собственной пресс-службой согласовать время объявления состава на очередной сбор?!

  • ЦСКА — о Черчесове: Многие считают его физруком, а не тренером
  • Читайте по теме

    • Планируем мы огласить список в 12:00. Но в последний момент у меня что-то происходит, я звоню Игорю и прошу его перенести выход информации, а соответственно, и пресс-конференцию еще на час-другой.

    Но не проходит и пятнадцати минут, как следует звонок из какого-то клуба, нам сообщают, что определенный футболист заболел и поэтому не сможет приехать в сборную. Мы, естественно, начинаем этот список корректировать. И так может продолжаться не один раз в течение нескольких часов», — приводит слова Черчесова «Р-Спорт». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Лестере будет результативно
  • «Лестер» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • Обгонят ли «молотобойцы» «Астон Виллу» в таблице АПЛ?
  • «Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Порадует ли высокой результативностью встреча в Питере?
  • СКА — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.56
  • Экспресс дня 30 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лестер — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч СКА — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Торино — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бетис — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 50 000
  • рублей
    новым игрокам
    • забрать
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры