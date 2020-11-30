Три игрока основного состава «Баварии» не сыграют с «Атлетико»

Футболисты мюнхенской «Баварии»не помогут своей команде в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Об этом рассказал главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

«Мануэля Нойера, Роберта Левандовски, а также Леона Горецки завтра не будет на поле. Также не до конца восстановился Корентен Толиссо.

В воротах будет играть Александер Нюбель. Он производит хорошее впечатление и показывает свои навыки в тренировках. Он уже выходил на поле в матчах Кубка Германии», — цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

«Бавария» набрала в первых четырех турах группового этапа Лиги чемпионов 12 очков и уже обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира с первого места. 0