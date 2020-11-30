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    Три игрока основного состава «Баварии» не сыграют с «Атлетико»

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    Футболисты мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер, Леон Горецка и Роберт Левандовски не помогут своей команде в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

    Мануэль Нойер
    Мануэль Нойер

    Об этом рассказал главный тренер команды Ханс-Дитер Флик.

    «Мануэля Нойера, Роберта Левандовски, а также Леона Горецки завтра не будет на поле. Также не до конца восстановился Корентен Толиссо.

    В воротах будет играть Александер Нюбель. Он производит хорошее впечатление и показывает свои навыки в тренировках. Он уже выходил на поле в матчах Кубка Германии», — цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

    «Бавария» набрала в первых четырех турах группового этапа Лиги чемпионов 12 очков и уже обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира с первого места. 0

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