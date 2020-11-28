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    «Ювентус» без Роналду не справился с «Беневенто»

    «Беневенто» — Ювентус«: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Беневенто Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Туринский «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Беневенто» (1:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии.

    «Ювентус»
    «Ювентус»

    Счет в матче на 22-й минуте открыли туринцы. Идеальный пас выдал Мело в штрафную на Морату, который расшатал защитника и пробил низом точно в дальний угол, без шансов для голкипера. Мяч рикошетом от штанги полетел в сетку.

    На 45-й минуте счет сравнялся. Неудачно вынес мяч из своей штрафной Де Лихт точно на ногу Летиции, который метров с двадцати с лету пробил низом точно в дальний угол.

    Футбол. Италия. Серия А
    Беневенто — Ювентус 1:1
    Голы: 0:1 Альваро Мората (21'), 1:1 Gaetano Letizia (45') Беневенто: Lorenzo Montipo, Gaetano Letizia, Luca Caldirola (Christian Maggio, 33'), Камил Глик, Federico Barba, Riccardo Improta, Джанлука Капрари (Alessandro Tuia, 72'), Паскуале Скьяттарелла, Артур Ионицэ (Andres Tello, 71'), Перпарим Хетемай, Джанлука Лападула (Марко Сау, 72') Ювентус: Войцех Щенсны, Маттейс де Лигт, Данило, Хуан Куадрадо, Gianluca Frabotta, Артур (Родриго Бентанкур, 62'), Аарон Рэмси (Деян Кулушевски, 62'), Федерико Кьеза (Федерико Бернардески, 69'), Адриен Рабьо, Альваро Мората, Пауло Дибала Предупреждения: Christian Maggio (59'), Хуан Куадрадо (81'), Паскуале Скьяттарелла (82'), Камил Глик (86'), Federico Barba (87'), Riccardo Improta (90')

    Туринцы занимают пятое место, набрав 17 очков и опережая по разнице забитых и пропущенных мячей «Рому», которая провела на одну игру меньше.

    «Беневенто», имея 10 очков, находится на 12-й строчке турнирной таблицы.

    5 декабря «Ювентус» примет «Торино» в туринском дерби. «Беневенто» 6 декабря сыграет на выезде с «Пармой». 0

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