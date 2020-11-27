Марадишвили: Могли выиграть, но не использовали свои моменты

Полузащитник ЦСКАподвел итоги матча 4-го тура Лиги Европы против(0:0).

«Думаю, мы смотрелись сегодня хорошо. Могли выиграть, но не использовали свои моменты.

Не думаю, что было тяжелее играть в большинстве. Наоборот, мы контролировали ход игры, просто не дожали соперника до конца. Просто не хватило чуть-чуть в завершении — последней точки, удара.

Российские клубы и в Лиге чемпионов, и в Лиги Европы без побед? Просто уровень Европы чуть выше, чем российский, поэтому где-то нам не хватает. А так — смотримся неплохо», — сказал Марадишвили в эфире «Матч Премьер». 0