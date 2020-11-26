Нидерланды приблизились к России в таблице коэффициентов УЕФА

Занимающие восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА Нидерланды приблизились к идущей седьмой России на 0,234 балла по итогам матчей четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Во вторник «Краснодар» на своем поле уступил испанской «Севилье» со счетом 1:2, а «Зенит» в Риме проиграл местному «Лацио» (1:3). В среду «Локомотив» на выезде сыграл вничью с испанским «Атлетико» (0:0) и принес в копилку России 0,166 балла. Амстердамский «Аякс» со счетом 3:1 переиграл датский «Мидтьюлланн» и принес Нидерландам 0,4 балла.

Россия в таблице коэффициентов УЕФА набрала 37,715 балла, у Нидерландов — 35,000 балла.

Занимающая шестое место Португалия на 0,234 балла оторвалась от России благодаря победе «Порту» над французским «Марселем» (2:0). В активе португальцев стало 43,949 балла. 0