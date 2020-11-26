Клубы Серии А и Примеры интересуются защитником «Локомотива»

Защитником «Локомотива»интересуются клубы Серии А и испанской Примеры.

«Мурило на хорошем счёту. Если будет предложение, "Локомотив" может серьёзно рассмотреть возможность продажи бразильца.

В клубе планируют активировать продление контракта Ведрана Чорлуки на следующий сезон, а также развивать собственных воспитанников: Магкеева, Лысцова, Чёрного», — рассказал «Чемпионату» один из источников, знакомых с ситуацией.

Мурило является воспитанником «Крузейро». Он перешёл в «Локомотив» в 2019 году за 2,5 млн. евро. В составе российского клуба игрок провёл 52 матча и забил один гол.

Действующий контракт защитника с «Локомотивом» рассчитан до 2023 года. 0