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    Модрич: «Реал» показал командный дух в матче с «Интером»

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    Полузащитник «Реала» Лука Модрич прокомментировал результат матча с «Интером» (2:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Лука Модрич
    Лука Модрич

    «Я сказал, что это будет финал для нас, мы провели отличный матч. Мы сделали то, о чем я просил: играть вместе друг за друга.

    Мы заслужили победу. Потеряв основных игроков, мы должны были играть группой и давать что-то большее индивидуально.

    Мы показали командный дух и характер, который мы всегда показываем в Лиге чемпионов. Мы довольны своим выступлением», — сказал Модрич пресс-службе УЕФА.

    «Реал» поднялся на второю строчку в турнирной таблице группы В, «Интер» располагается на последнем месте. 0

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