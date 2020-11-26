Модрич: «Реал» показал командный дух в матче с «Интером»

Полузащитник «Реала»прокомментировал результат матча с(2:0) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я сказал, что это будет финал для нас, мы провели отличный матч. Мы сделали то, о чем я просил: играть вместе друг за друга.

Мы заслужили победу. Потеряв основных игроков, мы должны были играть группой и давать что-то большее индивидуально.

Мы показали командный дух и характер, который мы всегда показываем в Лиге чемпионов. Мы довольны своим выступлением», — сказал Модрич пресс-службе УЕФА.

«Реал» поднялся на второю строчку в турнирной таблице группы В, «Интер» располагается на последнем месте. 0