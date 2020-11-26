«Марсель» — «Порту»: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «потерпел домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Счетт в матче открыли гости на 39-й минуте. Оливейра от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч оказался в ногах у Занузи, чей удар в упор парировал Манданда, но с добиванием Зайду голкипер «Марселя» уже ничего поделать не смог.

На 67-й минуте «Порту» остался в меньшинстве. Груйич у центрального круга грубо сыграл в подкате против Бенедетто и получил вторую жёлтую карточку.

На 70-й минуте составы уравнялись — Балерди в штрафной площади руками уложил на газон Марега, получив вторую желтую карточку и пенальти в ворота «Олимпика».

Оливейра с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил низом точно в левый угол. Манданда в прыжке немного не достал до мяча.

Футбол. Лига чемпионов. Группа C Марсель — Порту 0:2 Голы: 0:1 Заиду Сануси (39'), 0:2 Сержиу Оливейра (пенальти) (72') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Леонардо Балерди, Жордан Амави, Бубакар Камара (Микаэль Кюизанс, 59'), Морган Сансон (Юто Нагатомо, 78'), Валентин Ронжье, Luis Henrique (Димитри Пайет, 60'), Флорьян Товен (Марле Аке, 78'), Валер Жермен (Дарио Бенедетто, 60') Порту: Агустин Маркесин, Заиду Сануси, Вилсон Манафа, Шансель Мбемба, Маланг Сарр, Марко Груич, Хесус Корона (Мехди Тареми, 79'), Отавио, Сержиу Оливейра (Mamadou Loum Ndiaye, 90'), Луис Диас (Сёя Накадзима, 79'), Мусса Марега (Жоау Мариу, 79') Предупреждения: Леонардо Балерди (29'), Морган Сансон (36'), Бубакар Камара (50'), Флорьян Товен (54'), Марко Груич (58'), Марко Груич (68'), Леонардо Балерди (71'), Димитри Пайет (86'), Сержиу Оливейра (86')

Турнирное положение: 1. «Манчестер Сити» — 12 очков, 2. «Порту» — 9, 3. «Олимпиакос» — 3, 4. «Марсель» — 0.

В следующем туре «Марсель» на своем поле сыграет против «Олимпиакоса», а «Порту» дома встретится с «Манчестер Сити». 0