ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лацио» — «Зенит»Логичное поражение. Иммобиле оформил вылет «Зенита» из Лиги чемпионов
  • 19:59
    • Диего Марадона умер от остановки сердца
  • 00:52
    • «Локомотив» и «Атлетико» голов не забили
  • 00:51
    • «Интер» в меньшинстве проиграл «Реалу»
  • 00:50
    • «Аталанта» взяла реванш у «Ливерпуля»
  • 00:54
    • «Бавария» обыграла «Зальцбург» и вышла в плей-офф ЛЧ
    Все новости спорта

    «Марсель» проиграл «Порту» и потерял шансы на выход из группы

    «Марсель» — «Порту»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов Марсель Футбол Франции Порту Португалия Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Марсель» потерпел домашнее поражение от «Порту» со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счетт в матче открыли гости на 39-й минуте. Оливейра от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч оказался в ногах у Занузи, чей удар в упор парировал Манданда, но с добиванием Зайду голкипер «Марселя» уже ничего поделать не смог.

    На 67-й минуте «Порту» остался в меньшинстве. Груйич у центрального круга грубо сыграл в подкате против Бенедетто и получил вторую жёлтую карточку.

    На 70-й минуте составы уравнялись — Балерди в штрафной площади руками уложил на газон Марега, получив вторую желтую карточку и пенальти в ворота «Олимпика».

    Оливейра с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил низом точно в левый угол. Манданда в прыжке немного не достал до мяча.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Марсель — Порту 0:2
    Голы: 0:1 Заиду Сануси (39'), 0:2 Сержиу Оливейра (пенальти) (72') Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Леонардо Балерди, Жордан Амави, Бубакар Камара (Микаэль Кюизанс, 59'), Морган Сансон (Юто Нагатомо, 78'), Валентин Ронжье, Luis Henrique (Димитри Пайет, 60'), Флорьян Товен (Марле Аке, 78'), Валер Жермен (Дарио Бенедетто, 60') Порту: Агустин Маркесин, Заиду Сануси, Вилсон Манафа, Шансель Мбемба, Маланг Сарр, Марко Груич, Хесус Корона (Мехди Тареми, 79'), Отавио, Сержиу Оливейра (Mamadou Loum Ndiaye, 90'), Луис Диас (Сёя Накадзима, 79'), Мусса Марега (Жоау Мариу, 79') Предупреждения: Леонардо Балерди (29'), Морган Сансон (36'), Бубакар Камара (50'), Флорьян Товен (54'), Марко Груич (58'), Марко Груич (68'), Леонардо Балерди (71'), Димитри Пайет (86'), Сержиу Оливейра (86')

    Турнирное положение: 1. «Манчестер Сити» — 12 очков, 2. «Порту» — 9, 3. «Олимпиакос» — 3, 4. «Марсель» — 0.

    В следующем туре «Марсель» на своем поле сыграет против «Олимпиакоса», а «Порту» дома встретится с «Манчестер Сити». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Возьмет ли ЦСКА реванш за поражение в Роттердаме?
  • ЦСКА — «Фейенорд». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • АЕК снова устроит «Заре» погром?
  • АЕК Афины — «Заря». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Лестер» продлит победную серию в Лиге Европы?
  • «Брага» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.95
  • Экспресс дня 26 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.35
  • Прогноз на матч АЕК Афины — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брага — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.68
  • Прогноз на матч Мольде — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лилль — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.58
  • Прогноз на матч Стандард — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСВ — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ницца — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры