«Ливерпуль» — «Аталанта»: счет матча 0:2, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы D, которая прошла на «Энфилде», завершилась со счетом 0:2.

Бергамцы вышли вперед на 60-й минуте, когда Алехандро Гомес исполнил подачу с левого фланга во вратарскую, где Йосип Иличич сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч в цель.

Еще спустя четыре минуты подопечные Джан Пьеро Гасперини удвоили свое преимущество. Гомес навесил на дальнюю штангу, откуда Ханс Хатебур головой сбросил мяч во вратарскую, а оставшийся без присмотра Робин Гозенс ударом в касание отправил сферу в сетку.

Российский хавбек гостей Алексей Миранчук вышел на замену на 85-й минуте.

Интересно, что в третьем туре «Аталанта» на своем поле проиграла «Ливерпулю» 0:5.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Ливерпуль — Аталанта 0:2 Голы: 0:1 Йосип Иличич (60'), 0:2 Робин Гозенс (64') Ливерпуль: Алисон Бекер, Константинос Цимикас (Эндрю Робертсон, 61'), Жоэль Матип (Такуми Минамино, 85'), Rhys Williams, Неко Уильямс, Жоржиньо Вейналдум (Фабиньо, 61'), Джеймс Милнер, Curtis Jones, Садио Мане, Мохамед Салах (Роберто Фирмино, 61'), Дивок Ориги (Диогу Жота, 61') Аталанта: Пьерлуиджи Голлини, Рафаэл Толой, Кристиан Ромеро, Берат Джимсити, Робин Гозенс (Johan Mojica, 75'), Ремо Фройлер, Мартен де Рон, Маттео Пессина (Алексей Миранчук, 85'), Ханс Хатебур, Алехандро Гомес, Йосип Иличич (Дуван Сапата, 70') Предупреждения: Константинос Цимикас (58'), Мартен де Рон (89')

В следующем туре «Аталанта» примет «Мидтьюлланн», а «Ливерпуль» дома сыграет с «Аяксом».

Группа D: 1. «Ливерпуль» — 9 очков, 2. «Аякс» — 7 очков, 3. «Аталанта» — 7 очков, 4. Мидтьюлланн — 0 очков. 0