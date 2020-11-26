«Ливерпуль» — «Аталанта»: счет матча 0:2, обзор голов

Встреча группы D, которая прошла на «Энфилде», завершилась со счетом 0:2.
Бергамцы вышли вперед на 60-й минуте, когда Алехандро Гомес исполнил подачу с левого фланга во вратарскую, где Йосип Иличич сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч в цель.
Еще спустя четыре минуты подопечные Джан Пьеро Гасперини удвоили свое преимущество. Гомес навесил на дальнюю штангу, откуда Ханс Хатебур головой сбросил мяч во вратарскую, а оставшийся без присмотра Робин Гозенс ударом в касание отправил сферу в сетку.
Российский хавбек гостей Алексей Миранчук вышел на замену на 85-й минуте.
Интересно, что в третьем туре «Аталанта» на своем поле проиграла «Ливерпулю» 0:5.
В следующем туре «Аталанта» примет «Мидтьюлланн», а «Ливерпуль» дома сыграет с «Аяксом».
Группа D: 1. «Ливерпуль» — 9 очков, 2. «Аякс» — 7 очков, 3. «Аталанта» — 7 очков, 4. Мидтьюлланн — 0 очков. 0