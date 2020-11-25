Холанн установил рекорд Лиги чемпионов

Нападающий дортмундскойсделал дубль в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с бельгийским «Брюгге» (3:0).

Теперь на счету 20-летнего норвежского бомбардира 16 голов в 12 встречах Лиги чемпионов. Ранее в истории ни одному другому игроку не удавалось забить такое количество голов в своих первых 12 матчах турнира.

Для сравнения, форвард «Барселоны» Лионель Месси за это же количество матчей отличился два раза, а нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду — вообще ни разу.

В текущем сезоне форвард провел за «шмелей» 12 игр во всех соревнованиях, в которых оформил на свой счет 16 голов. 0